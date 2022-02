Polski Ład uderzył posłów po kieszeniach. Teraz otrzymali zwrot pieniędzy

Na początku 2022 roku weszły w życie zmiany w podatkach, zapowiadane przez PiS w ramach programu Polski Ład. Najważniejsze elementy reformy to wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wzrost progu podatkowego do 120 tys. zł. Jednocześnie zniknęło odliczenie składki zdrowotnej od podatku.