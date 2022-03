Koniec Polskiego Ładu, koniec problemów przedsiębiorców? "Wygląda na to, że dopiero początek"

Polski Ład odchodzi do lamusa. Po niecałych trzech miesiącach od wprowadzenia, po naliczeniu w dwóch kolejnych miesiącach niekorzystnych dla pracowników wynagrodzeń i po odprowadzeniu przez przedsiębiorców "horrendalnie wysokiej składki zdrowotnej" - podkreśla Business Centre Club. Zwraca jednak uwagę, że to nie koniec problemów.

- Czy to koniec problemów przedsiębiorców? Wygląda na to, że dopiero początek - stwierdza cytowany w komentarzu BCC Robert Okulski, ekspert BCC ds. księgowości i rozliczeń podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw.

"Mamy kolejny Nowy Ład. Całkowitą zmianę koncepcji. Pomysł ogłoszono tym razem na 3 miesiące przed wejściem w życie, co gorsza rząd decyduje się na wprowadzenie zmian w trakcie trwania roku podatkowego" - zaznacza BCC.

Koniec Polskiego Ładu - co to oznacza dla przedsiębiorców?

Organizacja zrzeszająca przedsiębiorców stwierdza, że "warto zapytać premiera, co to oznacza dla przedsiębiorców". BCC wymienia przy tym kilka przykładów.

"Przedstawiciel wolnego zawodu, który w dobrej wierze wybrał ryczałt ewidencjonowany i w ramach systemu sprawiedliwego dla wszystkich zapłaci podatek 17 proc. od obrotu, podczas gdy jego kolega po fachu na etacie tylko 12 proc. i to dopiero od wypłaty ponad 30 000 zł" - to pierwszy przykład.

W drugim jest "informatyk, który po kosztownych konsultacjach zgodził się na wybór 12-procentowego ryczałtu płaconego od całego swojego obrotu, gdy mógłby zapłacić te same 12 proc. wyłącznie od dochodu po potrąceniu kwoty wolnej".

"Przedsiębiorcy, który zamiast rozwijać firmę spędził wiele godzin na webinarach i wybrał podatek liniowy, aby skorzystać z niższego zdrowotnego i ponieść łączne obciążenie podatkowe 23,9 proc. Skąd miał wiedzieć, że stawka zaproponowana na skali zmieni się za chwilę na 12+9 czyli 21 proc.? Co zrekompensuje mu 137,75 zł/m-c nowej ulgi?" - pyta BCC.

W ostatnim przykładzie wymienia "wspólników spółki cywilnej, którzy doszli do wniosku, że skoro podatki w bezpieczniejszej spółce z o.o. są w tej chwili na podobnym poziomie, to warto pokryć koszty przekształcenia" i "już po fakcie dowiadują się, że to przekształcenie będzie ich kosztować dodatkowe 5 proc. podatku".