Tymczasowy zerowy VAT na żywność. Polski minister pisze do komisarza

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych odpowiada w Unii Europejskiej za trzy dziedziny: politykę gospodarczą, kwestie podatkowe i regulację usług finansowych. Na forum Rady ECOFIN zbierają się ministrowie gospodarki i finansów ze wszystkich państw członkowskich. W posiedzeniach uczestniczą też właściwi komisarze europejscy. We wtorek, 7 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie ECOFIN, podczas którego osiągnięto porozumienie w sprawie stawek VAT.

"Pierwszym krokiem do zmiany dyrektywy jest osiągnięcie porozumienia co do jej tekstu. Dziś to się udało podczas spotkania ECOFIN" - dodał Kościński. "Z dużym zadowoleniem przyjmujemy osiągnięcie dzisiejszego porozumienia" - podkreślił minister.

Po osiągnięciu porozumienia co do tekstu dyrektywy VAT, kolejnym krokiem jest opinia Parlamentu Europejskiego, a następnie formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę UE. Ministerstwo przewiduje, że ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w pierwszej połowie 2022 roku.

Zerowa stawka VAT na żywność

"Nie chcemy czekać na formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę, co nastąpi już w 2022 roku. Możliwość stosowania zerowej stawki VAT na żywność jest szczególnie ważna teraz, gdy w Europie mamy nasilone między innymi zjawiska inflacyjne. Dlatego cały czas podejmujemy starania o to, by Komisja (Europejska - red.) nie zakwestionowała naszych działań w tym kierunku i dlatego w piśmie do komisarza Gentiloniego (unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni - red.) ponownie zaapelowałem o możliwość wprowadzenia przez Polskę zerowej stawki VAT na żywność na 6 miesięcy, licząc na przychylność KE" - przekazał szef resortu finansów. Według MF, pismo w tej sprawie zostało skierowane do unijnego komisarza w czwartek.