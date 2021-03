Więcej czasu na rozliczenie podatku. Jest projekt rozporządzenia

"Wpłynie pozytywnie na mikroprzedsiębiorców"

"Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r. Projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r." - tłumaczy MF w uzasadnieniu.