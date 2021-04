Podatek VAT. Co warto wiedzieć

Podatek VAT jest najczęściej płaconą przez nas daniną. Uwzględniony jest na paragonie ze sklepu, czy stacji benzynowej, jest też częścią rachunku za prąd. Co to jest za podatek i od czego zależy jego wysokość? Kto i kiedy musi go płacić? Co warto wiedzieć o podatku VAT.

Podatek VAT

Podatek VAT (Value Added Tax) to podatek od towarów i usług stanowiący ważne źródło dochodów państwa.

Jest to podatek pośredni, czyli płacony nie bezpośrednio do urzędu skarbowego, ale naliczany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami i usługami – a więc od zakupu surowców/półproduktów, przez wszystkie etapy produkcji/realizacji, aż po sprzedaż końcowego produktu. Podatek VAT jest dodawany do bieżącej wartości produktu netto przez każdy podmiot, który wniósł wartość dodaną, a więc swoją pracą zwiększył wartość tego produktu.

Ostatecznie jednak całość podatku VAT przenoszona jest na konsumenta, ponieważ każdy przedsiębiorca ma prawo odliczyć zapłacony podatek VAT. W związku z tym wyróżnia się tak zwany VAT należny, płacony przy sprzedaży, oraz VAT naliczony, płacony przy zakupie. Przedsiębiorca może w swojej deklaracji podatkowej VAT-7 obniżyć odprowadzany do urzędu skarbowego VAT należny o wartość naliczonego VAT.

Dopiero konsument podatek VAT płaci bezzwrotnie – VAT jest zawarty w cenie każdego kupowanego przez nas artykułu lub usługi.

VAT w Europie PAP/Adam Ziemienowicz

Stawki podatku VAT

Aktualnie obowiązują w Polsce cztery stawki podatku VAT – 23 proc. oraz obniżone: 8, 5 i 0 proc.

Formalnie są to tymczasowo podwyższone stawki VAT. W 2010 roku zostały one podniesione ze stawek 22, 7, 5 i 0 proc. i początkowo miały obowiązywać w tej wysokości tylko przez 3 lata. Od tamtej pory obowiązywanie podwyższonych stawek jest jednak regularnie przedłużane i nie wiadomo, kiedy mogłyby wrócić niższe stawki. Szacuje się, że powrót do nich oznaczałby spadek wpływów do budżetu państwa o niespełna 10 mld zł.

Podstawowa stawka podatku VAT jest w wysokości 23 proc. Naliczana jest ona od wszystkich towarów i usług, które nie kwalifikują się do innych stawek.

Stawka obniżona w wysokości 8 proc. stosowana jest względem prac budowlano-montażowych, remontowych. Dla przykładu chcąc wymienić w domu drzwi za same skrzydło drzwiowe zapłacimy więc stawkę 23 proc., ale już za ich montaż 8 proc.

Z kolei stawka obniżona w wysokości 5 proc. dotyczy podstawowych produktów żywnościowych, takich jak produkty rolne, mięso, soki, a także książek czy czasopism specjalistycznych.

Istnieje ponadto stawka VAT 0 proc., stosowana dla wewnątrzunijnego importu oraz eksportu towarów. Stawka ta wynika z ustanowionych w Unii Europejskiej postanowień dotyczących tworzenia wspólnego rynku.

Matryca VAT

Skąd wiedzieć, jaka stawka obowiązuje konkretny produkt lub usługę? Pełna informacja na ten temat zawarta jest w tzw. matrycy VAT. Matryca VAT to w praktyce tabele będące załącznikami do ustawy o podatku od towarów i usług i wymieniające konkretne produkty wraz z obowiązującą je stawką podatku.

Należy pamiętać, że matryce te i zwarte w nich stawki ulegają regularnym zmianom. Przykładowo latem 2020 roku wzrósł VAT od sprzedaży owoców morza (z 5 do 23 proc.), spadł natomiast VAT od musztardy (z 23 do 8 proc.).

Autor:mm

Źródło: TVN24 Biznes