Podatek rolny 2024. Jaka jest stawka? Do kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek rolny opłacany jest od gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej. Przy jego wyliczeniu pod uwagę bierze się cenę żyta. Ile podatek rolny wyniesie w 2024 roku?

Podatek rolny. Jaka jest podstawa opodatkowania

Stawka podatku rolnego w 2024 roku

obliczonych według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rozliczenie. Pod uwagę bierze się komunikat Głównego Urzędu Statystycznego wydany do 20 października roku poprzedniego. Ważny dla tego roku został wydany 19 października 2023 roku.

Obecnie średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów wynosi 89,63 zł za decytonę (jednostka miary wprowadzona w polskich przepisach w 2006 r., która miała zastąpić kwintala). To oznacza, że dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha trzeba zapłacić 224,075 zł (w 2023 r. było to 185,13 zł), a w przypadku pozostałych gruntów - 448,15 zł za 1 ha (370,25 zł w 2023 r.).

Do kiedy trzeba opłacić podatek rolny?

Konieczność opłaty podatku rolnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym doszło do okoliczności uzasadniające jego nałożenie (np. nabycie gruntu rolnego, podpisanie umowy użytkowania). Wygasa zaś ostatniego dnia miesiąca, w którym te okoliczności przestały istnieć.

Terminy płatności są w takie same dla osób fizycznych i prawnych. Podatek rolny należy opłacać w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy to: