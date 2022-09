Projekt zmian w sprawie podatku od spadków i darowizn. "Urealnienie kwot"

czytaj dalej

Polska waluta osłabia się w piątek po południu. Frank szwajcarski utrzymuje się powyżej 5 złotych, do tej granicy ponownie zbliża się też dolar amerykański. Złoty traci też do wspólnej waluty, na co zwrócił uwagę w TVN24 Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach. - Zaczynamy tracić do euro, co oznacza, że prawdopodobnie będzie trzeba bronić kursu złotego, podwyższając stopy procentowe - mówił dziennikarz ekonomiczny na antenie TVN24.