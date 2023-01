Zmiany w podatku od spadków i darowizn. "Może pojawić się sfera do nadużyć"

Nowe kwoty wolne podatku od spadków i darowizn

Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonej do drugiej grupy podatkowej , opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do trzeciej grupy podatkowej , wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.

Największe zmiany dla jednej grupy

Jak wyjaśniła w rozmowie z TVN24 Biznes doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska, przynależność do określonej grupy podatkowej jest determinowana poprzez stopień zależności między stronami. Pierwsza grupa podatkowa obejmuje małżonków, zstępnych (np. dzieci, wnuki), wstępnych (np. rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, pasierbów, zięciów, synowe, ojczymów, macochy, teściów i teściowe. Druga natomiast dotyczy natomiast zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków innych zstępnych. Do trzeciej grupy należą natomiast wszystkie pozostałe osoby, czyli te spoza najbliższej rodziny.

- Osoby z pierwszej oraz drugiej grupy i tak mają prawo do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania na mocy innych przepisów. Podlega ono jednak określonym warunkom. Gdy chcemy przekazać rodzinie pieniądze, to musimy to zgłosić to w ciągu sześciu miesięcy do urzędu skarbowego - tłumaczyła Samborska.