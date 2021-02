TVN Grupa Discovery: propozycja rządu narzuca na niezależne media dodatkowe obciążenie

"Projekt budzi wielkie zaniepokojenie"

Opłata od reklam

Zgodnie z projektem MF, do opłacania składki z tytułu reklamy konwencjonalnej będą "obowiązani dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy". Próg wpływów z reklam dla tej grupy to 1 mln złotych. Dla wydawców prasowych ma on stanowić 15 mln złotych. Konkretne stawki podatku mają zależeć od wysokości wpływów - dochodzą nawet do 15 procent.