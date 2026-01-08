Logo TVN24
Pieniądze

Chcą zniesienia "absurdalnego" podatku. Jest projekt

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy znoszącej opłatę od posiadania psów, która obecnie obowiązuje w ponad 350 gminach. Według posłanki Magdaleny Filipek-Sobczak podatek ten nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

PiS proponuje likwidację opłaty za posiadanie psa obowiązującej obecnie w 354 gminach. Według posłanki Magdalena Filipek-Sobczak, która złożyła projekt zmian w ustawach w tej sprawie, taka opłata jest absurdalna. Jak mówiła, środki przeznaczone przez gminę na pobieranie opłaty przewyższają dochody uzyskane z niej.

"Kula u nogi"

O złożeniu w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego posłanka poinformował na czwartkowej konferencji prasowej.

Filipek-Sobczak przedstawiając założenia projektu, opisała opłatę za psa jako "absurdalną". - Opłata jest niestety kulą u nogi dla wielu gmin - zaznaczyła. Jak argumentowała, środki przeznaczone na ewidencjonowanie, kontrolowanie i pobieranie tej opłaty znacząco przewyższają dochody, które trafiają do gminy.

Filipek-Sobczak zauważyła, że nie obowiązuje żadna opłata od posiadania innych zwierząt domowych. Jak dodała, na 2479 gmin w Polsce opłata obowiązuje tylko 354 gminach. - Chcemy, aby każdy obywatel czuł się niedyskryminowany, żeby każdy spokojnie mógł posiadać psa i nie musiał dodatkowo płacić za to podatku w swojej gminie. Tym bardziej, że i tak mamy świadomość, że posiadanie zwierzęcia generuje sporo kosztów - podkreśliła posłanka.

Tzw. podatek za psa może wprowadzić rada gminy w drodze uchwały. Obecnie opłata obowiązuje w 354 gminach i z roku na rok obserwowany jest spadek liczby gmin, które ją pobierają. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. W 2026 r. stawka wynosi między 30 zł a 186,29 zł rocznie za jednego psa.

Deregulacja według PiS

Obecny na konferencji poseł PiS Janusz Kowalski poinformował, że złożył projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług deregulujący podatek VAT i ograniczający związane z nim obowiązki administracyjne.

- To są konkretne rzeczy, które odpowiadają na potrzeby polskich przedsiębiorców, wzmacniają ich pozycję, deregulują niepotrzebne obowiązki administracyjne - argumentował Kowalski.

Wśród proponowanych regulacji wymienił m.in. umożliwienie grupom VAT dołączania nowych członków, zlikwidowanie podatku VAT od kaucji za opakowania objęte systemem kaucyjnym, uproszczenie rozliczenia VAT od importu, wprowadzenie nowych dowodów umożliwiających zastosowanie stawki 0 proc. VAT w eksporcie towarów, jak dokumenty przewozowe, handlowe czy logistyczne, a także zlikwidowanie obowiązku składania informacji m.in. VAT-EU i VAT-EUK.

pc

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

piesPodatekPrawo i Sprawiedliwość
