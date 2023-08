Podatek od psa może wzrosnąć. Nowy limit

Podatek od psa

Podatek od psa nie jest obligatoryjny. Ustawa jedynie daje radom gminy prawo do nakładania podatku od posiadania psa. Tym samym to rady gmin w drodze uchwały decydują, czy podatek od posiadania psa obowiązuje i to na stronach internetowych każdej gminy należy szukać informacji na ten temat.

Ponieważ to gminy decydują, czy na ich terenie będzie obowiązywał podatek od posiadania psa, obowiązek jego płacenia zależy od miejsca zamieszkania. W jaki sposób należy rozliczyć się z podatku od posiadania psa? Osoby, których on dotyczy, zobowiązane są zapłacić go w wymaganej wysokości raz do roku – podobnie jak inne rozliczenia podatkowe.