Podatek od prezentów komunijnych. Kiedy trzeba go zapłacić

Maj to czas pierwszych komunii świętych. Rodzice i opiekunowie skupiają się na przygotowaniu dziecka do przyjęcia tego sakramentu i do urządzenia tradycyjnego przyjęcia po tym wydarzeniu. Często nie zdają sobie jednak sprawy, że powinni przyjrzeć się, czy od prezentów, które otrzymała ich pociecha, należy zapłacić podatek od darowizny. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że tylko w 2023 roku było prawie 15 tysięcy anonimowych donosów w sprawie podarunków z okazji komunii świętych.

- O tym, czy powinniśmy rozliczyć otrzymane komunijne podarki zadecyduje ich wartość, jak również stopień spokrewnienia między darczyńcą i obdarowanym - informuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl.

Czy prezenty komunijne są opodatkowane?

Jak wyjaśnia Piątkowska, decydują o tym przepisy z ustawy o podatku od spadków i darowizn. - Istnieją określone kwoty, do wysokości których darowizny nie zostaną opodatkowane - zaznacza. - Zwykle prezenty otrzymywane z okazji komunii nie przekraczają ustawowych limitów, więc nie są objęte podatkiem. Nie możemy tego jednak uznać za regułę, dlatego warto zweryfikować datek od każdego z gości indywidualnie – zaznacza.

Doradczyni podatkowa przypomina również, że należy pamiętać "że w przypadku komunii obdarowanym jest dziecko i to jego koligacje z poszczególnymi osobami powinny być weryfikowane".

- Jeśli zachodzi potrzeba zgłoszenia otrzymanej darowizny, wówczas to rodzice lub opiekunowie prawni w jego imieniu składają zeznanie organom podatkowym – dodaje.

Pierwsza komunia po polsku Shutterstock

Kiedy należy zgłosić do fiskusa prezent komunijny

– Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, jeżeli wartość wpłat od osoby nam obcej, należącej do III grupy podatkowej, nie przekracza 5733 zł (czyli kwoty wolnej od darowizn) w ciągu 5 lat, od takiej darowizny nie jest naliczany podatek - wyjaśnia Monika Piątkowska.

Jak dodaje, "w przypadku II grupy podatkowej, do której należy np. rodzeństwo naszych rodziców, dzieci siostry, wnuki brata, będzie to kwota 27 090 zł". - Natomiast od naszych bliskich np. małżonka, dzieci, rodziców, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy czy teściów, czyli od I grupy podatkowej, możemy otrzymać bez zgłoszenia 36 120 zł.

Podkreśla jednak, że "kwoty te liczone są łącznie dla okresu 5 lat". - Jeśli zatem otrzymujemy co jakiś czas darowizny od danej osoby, powinniśmy sumować ich wartość i w przypadku przekroczenia limitu zgłosić darowiznę organom podatkowym. – wskazuje Piątkowska.

- Szczególnym przypadkiem są podarunki otrzymane od najbliższej rodziny, tzw. zerowej grupy podatkowej (np. dzieci, rodzice, dziadkowie), które, pod pewnymi warunkami, nie są obejmowane podatkiem bez względu na kwotę darowizny.

Donosy do fiskusa o nagłym wzbogaceniu się

Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że liczba donosów, między innymi o czyimś nagłym wzbogaceniu się zwiększa się każdego roku w okolicy różnych świąt, czy uroczystości, w tym komunii świętych. W 2023 roku było prawie 15 tysięcy anonimowych donosów w sprawie komunii świętych. Od stycznia do maja 2024 roku było ich około 7 tysięcy. Jak podaje Dziennik.pl zgłoszenia dotyczą najczęściej braku paragonu, sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej czy nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników. A także nieujawnionych źródeł dochodu.

- Każdy, kto posiada informacje o nieprzestrzeganiu prawa podatkowego, może zgłosić takie nieprawidłowości na numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego bądź elektroniczne za pomocą formularza zgłoszeniowego - przekazała w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl młodsza aspirantka Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zdaniem rzeczniczki donosy wynikają ze złośliwości, ale i niewiedzy. - Prezenty komunijne bywają różnej wartości, wszystko zależy od zamożności gości czy rodziny - zaznaczyła.

Jak Polacy traktują pierwszą komunię świętą

Z badania, przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), wynika, że na prezenty z okazji komunii i chrzcin najwięcej osób (18 proc.) chce wydać między 401 a 500 zł. Kolejno badani wskazywali kwoty: od 201 do 300 zł (16 proc.), 301 do 400 zł oraz 101 do 200 zł (po 14 proc.). Między 501 a 600 zł planuje przeznaczyć 7 proc., a kwotę do 100 zł - 6 proc., od 601 do 700 zł - 3 proc. Powyżej tysiąca złotych wydać chce 1 proc. respondentów.

Natomiast w badaniu przeprowadzonym przez CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej w kwietniu zbadano stosunek Polaków do tego wydarzenia. Wynika z niego, że pierwsza komunia święta jest ważna dla 62 proc. Polaków. Dla 13 proc. jest ona okazją do rodzinnego spotkania, zaś dla 5 proc. okazją do podarowania prezentu. Dla 16 proc. nie jest natomiast żadnym z powyższych.

Na pytanie, czy I komunia święta dziecka jest ważnym przeżyciem twierdząco odpowiedziało 83 proc. mieszkańców wsi i 81 proc. mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców, 78 proc. mieszkańców miast od 100 tys. do 499 tys. oraz 68 proc. badanych z miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Negatywnie na to samo pytanie odpowiedziało 9 proc. mieszkańców wsi, 13 proc. mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców, 12 proc. proc. mieszkańców średnich miast i 24 proc. mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

Autorka/Autor:pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP