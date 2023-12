Nowy podatek od stycznia

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Chodzi o dodatkowy podatek nałożony na kubki na napoje czy opakowania na żywność, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 roku.

Projekt tego rozporządzenia opublikowano w maju 2023 roku. Dopiero teraz, na kilkanaście dni przed wejściem w życie, przedsiębiorcy poznali jego finalną treść.

Wydanie rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która wdraża do polskich przepisów unijne ograniczenia dotyczące stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży (dyrektywa single use plastic - SUP). Celem dyrektywy i opłaty jest ograniczenie stosowania produktów z tworzyw sztucznych oferowanych klientom.

Na opublikowanie rozporządzenia ze stawkami i wejście w życie od stycznia podatku od plastikowych opakowań zwróciła uwagę w mediach społecznościowych Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thorton. Wcześniej, na początku grudnia, informowała, że dokumentu nadal nie ma.

Produkty jednorazowe z opłatą

Rozporządzenie określa dokładnie stawki opłat "za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem", które wynoszą:

1) 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

2) 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest: a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie – w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Chusteczki i inne odpady

W Dzienniku Ustaw opublikowano także rozporządzenie dotyczące stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów.

Opłata wynosi:

1) 0,10 zł za 1 kg: a) pojemników na żywność, b) paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki, c) pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów, d) kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, e) lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w rozumieniu art. 8 pkt 15a lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852) – o których mowa w sekcji I załącznika nr 9 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, zwanej dalej „ustawą”;

2) 0,01 zł za sztukę wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi;

Taka sama stawka opłaty, czyli 0,01 gr dotyczyć będzie również chusteczek nawilżanych, to jest uprzednio nawilżonych chusteczek przeznaczonych do higieny osobistej i uprzednio nawilżonych chusteczek do użytku domowego; balonów, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów.

Autor:JW/dap

Źródło: TVN24 Biznes