Resort chce nowego podatku. Podano stawkę

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano, że resort finansów pracuje nad projektem noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Kodeks karny skarbowy.

Nowa definicja

Celem jest zdefiniowanie nowego rodzaju wyrobów akcyzowych - wkładów do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Do grupy tej mają być zaliczone wszystkie zbiorniki, a także inne wyroby na płyn do e-papierosów, które mogą być stosowane jako wkłady, w tym puste zbiorniki.

Jednocześnie proponuje się zmianę definicji jednorazowych i wielorazowych e-papierosów w celu wyłączenia z tych definicji tych wkładów, które obecnie się w nich znajdują. Jak wyjaśniono, obecnie bowiem część wkładów, w niektórych przypadkach, spełnia tę definicję.

Opodatkowane akcyzą mają być wszystkie wkłady do wielorazowych e-papierosów, ale same e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów nie będą już opodatkowane. Resort zastrzegł jednak, że zmianom nie ulegnie opodatkowanie akcyzą urządzeń wielofunkcyjnych, bez względu na to czy wkłady na płyn zostały w nich zamontowane na stałe, czy da się je wymienić.

Plan prac nad reformą

Stawka akcyzy ma być równa tej obecnie stosowanej do wielorazowych e-papierosów i urządzeń wielofunkcyjnych, tj. 40 zł za sztukę. Projekt zawiera też zmiany dostosowawcze w ustawie Kodeks karny skarbowy związane z opodatkowaniem nowych wyrobów akcyzowych.

Resort finansów chce, aby znowelizowane przepisy weszły w życie z zachowaniem 6 miesięcznego okresu vacatio legis, co ma umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych przepisów, w tym m.in. uzyskanie zezwoleń akcyzowych i oznaczenia produktów.

Rząd ma przyjąć projekt ustawy w tej sprawie w II kwartale 2026 r.

