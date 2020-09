Podatek od darowizny. Wszystko, co musisz wiedzieć

Podatek od darowizny - od jakiej kwoty jest pobierany i ile wynosi? Czy prezenty ślubne lub komunijne to darowizny i trzeba od nich uiścić podatek? Czy stopień pokrewieństwa ma znaczenie? Na najważniejsze pytania dotyczące darowizn odpowiedź znajdziesz poniżej.

Podatek od darowizny - kiedy trzeba zapłacić?

Co do zasady wszystkie darowizny są opodatkowane. Podatku od spadku i darowizn można jednak uniknąć w określonych przypadkach. Wiele zależy od stopnia pokrewieństwa i co za tym idzie przynależności od odpowiedniej grupy podatkowej.