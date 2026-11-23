Pieniądze Podatek od bogactwa. W USA szukają sposobu na fortuny miliarderów Oprac. Wiktor Knowski |

Protesty pod Nasdaq w związku z debiutem giełdowym Anthropic Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

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Giełdowy debiut spółki Anthropic w ubiegłym tygodniu niemal z dnia na dzień wykreował nową grupę multimilionerów - a także kilkoro miliarderów. Jednak ogromne fortuny trafiają w ich ręce akurat wtedy, gdy poszczególne stany eksperymentują z różnymi formami opodatkowania majątku. Inicjatywy napędzą narastający niepokój społeczny związany z centralizacją kapitału, a wraz z nim władzy.

Plany podatku od bogactwa

Władze Nowego Jorku przymierzają się do nałożenia dodatkowego rocznego podatku na luksusowe nieruchomości, które nie służą jako główne miejsce zamieszkania. Waszyngton (Dystrykt Kolumbii) rozważa wprowadzenie daniny od zysków kapitałowych dla zamożniejszych gospodarstw domowych. Z kolei stan Waszyngton w 2028 roku po raz pierwszy w swojej współczesnej historii zacznie pobierać podatek dochodowy od gospodarstw osiągających roczne przychody powyżej miliona dolarów.

Kalifornijska inicjatywa Prop 40, zakładająca wprowadzenie tzw. podatku od miliarderów, nie osiągnęła wymaganej większości. Jednak senator Chris Van Hollen (demokrata ze stanu Maryland) ocenił w rozmowie z serwisem Politico, że porażka ta dowodzi jedynie, iż pojedynczy stan nie jest w stanie przeprowadzić takiej reformy w pojedynkę. W Izbie Reprezentantów oraz Senacie złożono już projekt ustawy przewidującej 5-procentowy podatek od wartości netto majątku amerykańskich miliarderów.

Nierówności ekonomiczne w USA i różne propozycje ich zniwelowania mogą stać się jednym z kluczowych tematów nadchodzących wyborów prezydenckich w 2028 roku.

Opodatkować papierowe bogactwo

Odrzucenie Prop 40 - w połączeniu z nagłym pojawieniem się nowej elity finansowej sektora AI - tylko zaogniło ogólnokrajową debatę nad tym, jak dokładnie należy opodatkować najbogatszych.

- Jeśli czyjś majątek wycenia się na miliard dolarów, nie oznacza to wcale, że osoba ta trzyma pod ręką 50 milionów dolarów w gotówce na zapłatę podatku - zauważa Anderson Lafontant, dyrektor zarządzająca w firmie doradczej Blue Zone Wealth Advisors.

Ekspertka podkreśla, że znaczna część tych fortun istnieje głównie na papierze. Spółki wchodzące na giełdę nakładają na akcjonariuszy okresowe ograniczenia w sprzedaży akcji po debiucie (lock-up), przez co pracownik może nie dysponować dużą ilością gotówki aż do momentu zbycia udziałów.

Projekt Prop 40 przewidywał jednorazowy, 5-procentowy podatek od wartości netto majątku miliarderów mieszkających w Kalifornii według stanu na 1 stycznia 2026 roku, z wyłączeniem nieruchomości oraz większości planów emerytalnych.

- Na tym właśnie polega istota podatku majątkowego: uderza on w papierowe bogactwo - tłumaczy Tom Steyer, miliarder, działacz klimatyczny i były kandydat na gubernatora Kalifornii. Jego zdaniem podatnicy mogliby zaciągać pożyczki pod zastaw posiadanych akcji, aby uregulować zobowiązania wobec fiskusa. Steyer określił inicjatywę Prop 40 jako "niedoskonałą", ale "lepszą niż brak jakichkolwiek działań".

Z kolei wyborcy w stanie Waszyngton zatwierdzili w dniu wyborów tzw. podatek od milionerów, którym objęte zostaną wszelkie dochody przekraczające milion dolarów rocznie. W praktyce oznacza to, że małżeństwo, w którym oboje partnerzy zarabiają powyżej 500 tysięcy dolarów, zostanie opodatkowane na równi z milionerami.

W stanie Waszyngton nie obowiązuje obecnie żaden podatek dochodowy. Jeśli przepisy przetrwają zapowiadaną batalię konstytucyjną, nowa stawka w wysokości 9,9 proc. wejdzie w życie w 2028 roku.

Ucieczka do rajów podatkowych

Megan Lisa Jones, prawniczka specjalizująca się w doradztwie podatkowym i zarządzaniu majątkiem prywatnym w kancelarii Holland & Knight, przyznaje, że część jej klientów już opuściła Kalifornię lub poważnie rozważa wyprowadzkę w poszukiwaniu korzystniejszych stawek podatkowych oraz ucieczki przed ewentualnym wdrożeniem rozwiązań pokroju Prop 40. Również Lafontant potwierdza, że niektórzy z jej podopiecznych zmienili miejsce zamieszkania ze względów fiskalnych, choć niekoniecznie z powodu samego podatku majątkowego.

- Niektórzy moi klienci mówią: "Cóż, teraz nie mogę się wyprowadzić, ale zrobię to za cztery lata… Zresztą nie jestem jeszcze miliarderem, więc na razie nie muszę się tym martwić". Jednak jeśli władze opodatkują miliarderów, to tylko kwestia czasu, aż mechanizm ten zacznie schodzić niżej i obejmie wszystkich - ostrzega Jones.

Steyer przekonuje, że znacznie skuteczniejszy byłby podatek majątkowy na szczeblu federalnym, który powstrzymałby najbogatszych przed ciągłą migracją w poszukiwaniu rajów podatkowych.

- Nie mam pretensji do ludzi o to, że są bogaci. Chodzi po prostu o to, że na drugim biegunie społeczeństwa ludzie naprawdę cierpią - dodaje.

Nowe realia opodatkowania majątku

Galopujące koszty życia w całych Stanach Zjednoczonych rodzą pytania o to, czy status milionera ma dziś taką samą wagę finansową, jak dawniej. Przykładowo, według analizy firmy JanusGroup Real Estate mediana cen domów jednorodzinnych sprzedanych w Seattle w październiku wyniosła około 1,1 miliona dolarów.

Lafontant ocenia, że w Ameryce wygrywają dziś ci, którzy posiadają aktywa - "a jeśli nie masz aktywów, po prostu pożera cię inflacja". Jej zdaniem, gdyby podatek majątkowy miał zostać wprowadzony, powinien być pobierany w momencie sprzedaży aktywów, a nie od samego faktu ich posiadania.

W miarę jak sztuczna inteligencja przeobraża rynek pracy, Jones stawia znacznie szersze pytanie o przyszłość amerykańskiego systemu fiskalnego, opartego w głównej mierze na opodatkowaniu dochodów z pracy.

- Jeśli ludzie przestaną pracować w dotychczasowy sposób, a sztuczna inteligencja rzeczywiście zastąpi miejsca pracy, staniemy przed kolejnym ogromnym wyzwaniem: jak przebudować system podatkowy i z czego finansować państwo - podsumowuje.