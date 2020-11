"Świadome skazanie dużej liczby firm na bankructwo". Apel do wicepremiera

"Nieunikniony dramat tysięcy polskich rodzin"

Organizacje zwróciły uwagę, że w kanałach dystrybucji doszło do ponownego zamrożenia znaczącej liczby towarów, a co za tym idzie, firmy produkcyjne nie otrzymają należnych im środków finansowych mimo poniesienia kosztów. "Część z tych należności prawdopodobnie nigdy nie zostanie odzyskana. To potęguje już poniesione przy pierwszej fali pandemii wielomilionowe straty i stawia pod znakiem zapytania przyszłość większości firm z branży napojowej" - czytamy w piśmie skierowanym do wicepremiera Jarosława Gowina.