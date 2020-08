"Uderzy w wyniszczoną kryzysem branżę, odchudzi portfele". Apel do prezydenta

Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Tomasz Janik zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o skierowanie ustaw dotyczących podatku cukrowego do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Janika nowy podatek "uderzy w wyniszczoną kryzysem branżę spożywczą, odchudzi portfele obywateli, a przede wszystkim zostanie uchwalony z naruszeniem elementarnych zasad legislacji".

"W najbliższych dniach na Pana biurko trafią do podpisu dwie ustawy. Pierwsza to ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, druga to ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Niestety w zakresie, którego dotyczy ten apel ani pierwsza ustawa nie promuje postaw prozdrowotnych, ani druga nie zajmuje się epidemią COVID-19. Natomiast obie łącznie wprowadzają podatek cukrowy" - wskazał podpisany pod apelem Tomasz Janik, prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Podatek cukrowy

Jego zdaniem "dyskryminacja polskich producentów jest też wpisana w samą konstrukcję podatku". "Nie zachęca on do zmian receptur na niskocukrowe, a wysoka opłata stała sprawia, że najsilniej dotknięci zostaną producenci napojów konkurujący ceną z globalnymi koncernami. Ich przewaga zostanie zlikwidowana i stracą klientów na rzecz zagranicznych graczy" - ocenił prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Kontrowersje

Jednocześnie stwierdził, że "w ocenie wszystkich prawników komentujących sprawę, to nie powinno się wydarzyć i tryb ten może rodzić poważne konsekwencje". "Przeciwko takiemu zabiegowi ostro zaprotestowała też przedstawicielka Biura Legislacyjnego Sejmu, które odpowiada za pilnowanie poprawności procedur przy stanowieniu prawa – 'Bardzo proszę o wycofanie tej poprawki', 'To by było kuriozum', 'Jest to przypadek niespotykany' - mówiła do przewodniczącego Komisji Zdrowia w trakcie nocnego posiedzenia, gdy zgłoszony został zapis dotyczący podatku cukrowego" - relacjonował prezes PTG.