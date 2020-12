Podatek cukrowy za rogiem. Najbardziej podrożeją słodzone napoje gazowane

Od początku 2021 roku zostanie wprowadzona opłata od napojów słodzonych i energetycznych. Ma ona część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju.

Podatek cukrowy a ceny

"Najsilniej w ujęciu procentowym (o ok. 35 procent) wzrosłyby ceny słodzonych napojów gazowanych o relatywnie wysokiej zawartości cukru i niskiej cenie za 1 litr, które często zawierają również substancje aktywne takie jak kofeina. Wyraźnie mniejszy względny wzrost zostałby odnotowany w przypadku soków, nektarów i innych napojów, w przypadku których dzięki zawartości soku wynoszącej przynajmniej 20 procent nakładany będzie tylko zmienny element podatku. Szacujemy, że w tej kategorii ceny wzrosłyby przeciętnie o ok. 10 procent" - czytamy.

W ich ocenie w reakcji na taką skalę wzrostu cen w przypadku słodzonych napojów gazowanych doszłoby do załamania popytu na słodzone napoje gazowane. Z prognoz wynika, że popyt na napoje słodzone obniżyłyby się od 28 procent do 49 procent. Słabszy spadek popytu zostałby odnotowany w przypadku soków, nektarów i innych napojów - od 8 do 14 procent oraz napojów energetycznych - od 6 do 11 procent.