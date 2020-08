Podatek Belki zostaje. "Likwidacja mogłaby spowodować napływ kapitału spekulacyjnego"

"Całkowita likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych z zysków kapitałowych nie jest obecnie rozważana. Likwidacja w Polsce podatku od kapitałów pieniężnych spowodowałaby nie tylko ubytek we wpływach do budżetu państwa, ale także mogłaby spowodować napływ do Polski kapitału spekulacyjnego i wzrost rynku spekulacyjnych instrumentów finansowych" - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską Sarnowski.