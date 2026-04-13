Pieniądze

Mniej pieniędzy z podatku Belki. Wpływy znów spadają

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o podniesieniu drugiego progu podatkowego
Źródło: TVN24
Państwo zarobi w tym roku na podatku Belki o blisko 300 mln zł mniej niż rok wcześniej - wynika z prognoz Ministerstwa Finansów. To już kolejny rok, w którym wpływy z tego podatku spadają.

Ministerstwo Finansów szacuje, że wpływy budżetowe z tytułu podatku Belki przekroczą w tym roku 9 mld zł, z czego 5,1 mld zł pochodzić będzie z pierwszego elementu (m.in. z przychodów z rachunków bankowych), a ponad 3,9 mld zł - z drugiego (m.in. ze sprzedaży akcji albo obligacji).

W minionym roku suma podatku wyniosła 9,3 mld zł - ponad 5,7 mld zł z pierwszego elementu oraz ponad 3,6 mld zł z drugiego. W 2024 r. było to odpowiednio ponad 7,3 mld zł oraz niemal 3,2 mld zł (10,5 mld zł). Natomiast w 2023 r. przychody budżetowe z tytułu pierwszego elementu podatku Belki przekraczały 6,2 mld zł, a z drugiego wyniosły ponad 2,8 mld zł (w sumie ok. 9 mld zł).

Co z wyższą wolną kwotą od podatku? Rząd pozostaje ostrożny
Dowiedz się więcej:

Co z wyższą wolną kwotą od podatku? Rząd pozostaje ostrożny

Co to jest podatek Belki

Podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę, który pełnił tę funkcję w rządzie Leszka Millera. Od jego nazwiska wzięła się popularna nazwa daniny.

Obejmuje on dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, a więc np. jednostek funduszy czy akcji. Stawka podatku wynosi 19 proc. Sposób poboru i rozliczenia podatku uzależniony jest od rodzaju aktywów, od których jest on pobierany.

Kluczowe elementy podatku

W ustawie podatek rozdzielono na dwa elementy. Pierwszy pobierany jest od przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania oraz od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Drugi obejmuje dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni, z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych oraz z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Zwolnienia

W polskich realiach prawnych istnieją instrumenty inwestycyjne, w ramach których obowiązuje zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Są to Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), które zwalniają z daniny przy wypłacie środków po 60 roku życia. Z kolei Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) pozwala odliczyć wpłaty od podstawy opodatkowania PIT każdego roku, ale przy wypłacie po 65 roku życia płaci się 10 proc. ryczałt.



Nowa rządowa propozycja. Osobiste Konto Inwestycyjne

Dodatkowo rząd pracuje nad inną propozycją, tj. Osobistymi Kontami Inwestycyjnymi (OKI). Projekt w ich sprawie pod koniec marca przyjął Stały Komitet Rady Ministrów.

Zgodnie z propozycją OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. (wcześniej planowano, że zaczną działać od 1 lipca br.). Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) miałyby być zwolnione z podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

Osobiste konta inwestycyjne opóźnione. Resort przychylił się do apeli
Dowiedz się więcej:

Osobiste konta inwestycyjne opóźnione. Resort przychylił się do apeli

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity miałyby być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Rząd przekonywał, że podatek nie będzie przekraczał 1 proc. i miałby być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta.

Celem OKI jest zachęcenie Polaków do inwestowania. W ocenie skutków regulacji projektu wdrażającego to rozwiązanie oceniono, że napływ nowych funduszy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie może sięgnąć ok. 25 mld zł do 2030 r. oraz 74 mld zł do 2040 r. 

Tegoroczna ustawa budżetowa przewiduje, że dochody państwa wyniosą w 2026 r. 647,2 mld zł, z czego z PIT, do którego zalicza się podatek Belki, do kasy państwa ma trafić ponad 32 mld zł.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają
Peter Magyar
Polityczna zmiana, rynkowa ulga. Co zwycięstwo Tiszy oznacza dla węgierskiej waluty
Ze świata
frankfurt niemcy lotnisko - Veniamin Kraskov shutterstock_323095040
Gigant odwołuje setki lotów. Piloci rozpoczęli strajk
Ze świata
Donald Trump
Całkowita blokada cieśniny. Dlaczego Trump to robi?
Ze świata
czekolada shutterstock_230301934
Wyższa cena, mniejsze opakowania. Ekspert: rynek jest rozchwiany
Handel
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
Eksperci: kruche zawieszenie broni nie zatrzyma wzrostu cen
Ze świata
shutterstock_2322878533
Domowe bimbrownictwo zalegalizowane. Przełom po 158 latach
Ze świata
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków
"Trenowałeś do tego całe życie". Rząd kusi graczy wysokimi zarobkami
Ze świata
shutterstock_2437325815
Popularna wyspa ze "szlakiem selfie". Nowa atrakcja dla turystów
Turystyka
Lotnisko we Frankfurcie
Czwarty strajk pilotów w tym roku. Pasażerów czekają utrudnienia
Turystyka
shutterstock_2562770489
"Szok podażowy". Wojna z Iranem napędza inflację
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Diesel paliwa
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle kosztują
Pieniądze
zloto nbp
NBP podał nowe dane o polskim złocie
Z kraju
shutterstock_2153601127
Koniec sporu z gigantem. Wypłaci miliony dolarów
Tech
shutterstock_1111230029
Łyżki wycofane ze sklepów. "Szkodliwe dla zdrowia"
Handel
Sam Altman
"Nie doceniłem siły słów". Prezes OpenAI celem ataku
Tech
Mark Zuckerberg
Meta stanie przed sądem. Jest decyzja
Tech
Kraków Airport lotnisko
"Nocni pasażerowie" poszukiwani. Lotnisko z nietypową ofertą pracy
Z kraju
Kampania wyborcza, Węgry
Węgry na zakręcie. To może pogrążyć Orbana
Ze świata
Orlen stacja paliw cysterna
Spadają hurtowe ceny paliw. Orlen podał nowe stawki
Z kraju
Donald Trump
"To jest problem". Sąd podważa cła Trumpa
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Spadki nie studzą optymizmu. To najlepszy tydzień na Wall Street od listopada
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
shutterstock_2367140227_1
Premier Francji zapowiada zmianę polityki energetycznej
Ze świata
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków
stacja benzynowa aral shutterstock_2753004233_1
Spór w niemieckim rządzie. Propozycja ulgi dla osób dojeżdżających do pracy
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Apel szefa Państwowej Inspekcji Pracy o wstrzymanie się ze składaniem skarg
Dla pracownika
Protesty w Irlandii (10.04.2026)
Setki stacji bez paliwa. Kraj "na krawędzi"
Ze świata
shutterstock_2400636179
Śledztwo wobec OpenAI. Prokuratora sprawdza ChatGPT przed IPO
Tech

