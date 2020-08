Operatorzy zmieniają cenniki połączeń z Białorusią

Plus to kolejny operator sieci telefonii komórkowej, który obniżył koszty połączeń głosowych z Białorusią. Jak informuje firma, od poniedziałku do 15 września stawka za minutę połączenia do białoruskich sieci stacjonarnych i komórkowych wynosi 1 złotych brutto. Wcześniej stawki obniżyła firma Orange Polska.