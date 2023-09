Szóstka w Lotto Plus. Podano, gdzie padła wygrana

Szóstka w Lotto Plus w Płocku

"To już trzecia szóstka w Lotto Plus odnotowana w Płocku. Poza nimi w mieście padło też osiem szóstek w Lotto, a najwyższa wygrana w tym mieście to właśnie Lotto z 10 kwietnia 2021 roku – wyniosła aż 13 802 934,80 zł" - dodano w komunikacie.

Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.