Zakaz sprzedaży i nowa opłata. "Termin lipcowy będzie trudny do utrzymania"

Przepisy wdrażające rozwiązania ograniczające stosowanie jednorazowych plastikowych opakowań, między innymi wprowadzające odpłatność za ich wydawanie, mogą wejść w życie później niż z początkiem lipca - przekazał w środę wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Wiceszef MKiŚ brał w środę udział w posiedzeniu sejmowej komisji środowiska, podczas której dyskutowano nt. mającego wejść w życie w Polsce systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Rozwiązanie to polega na tym, że producenci przyszłych odpadów ponoszą w części lub w całości koszty ich zagospodarowania.

Zakaz i opłata

Ozdoba w takcie posiedzenia komisji odniósł się do opublikowanego 1 kwietnia projektu ustawy, który zgodnie z unijną dyrektywą ma ograniczyć wykorzystanie niektórych produktów z tworzyw sztucznych. Projektowane przepisy przewidują, że od 3 lipca 2021 roku obowiązywać będzie zakaz wprowadzania na rynek jakichkolwiek produktów wykonanych z tworzyw sztucznych oksydegradowalnych, czyli nienadających się do recyklingu. Zakaz miałby dotyczyć np. wykonanych z takiego tworzywa patyczków higienicznych, sztućców, talerzy, słomek czy mieszadełek do napojów.

Projekt przewiduje również wprowadzenia opłaty produktowej (maksymalnie 1 zł) za jedną sztukę opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, która będzie doliczana do sprzedawanego w nim produktu. Taka opłata będzie mogła być doliczona np. do wydawanej klientom kawy w jednorazowym plastikowym kubku.

- Jeśli chodzi o dyrektywę single-use plastic, to w tym wypadku mamy problem z Komisją Europejską, która nie przedstawiła nam szczegółów co do opakowań, wytycznych właściwie. W okresie pandemii jest to dość ciężkie. Zauważamy też, że ten termin lipcowy będzie trudny do utrzymania z uwagi też na brak tych wytycznych z KE - powiedział Ozdoba.

Odnosząc się do ROP, Ozdoba przyznał, że projektowane przepisy w tej sprawie są bardzo obszerne i będą budzić dyskusje. Według niego gotowy projekt mógłby trafić do Sejmu jesienią. Podkreślił zarazem, że jest gotowy do dodatkowych konsultacji z branżą.

Projekt bez kaucji

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych rządu projekt ws. ROP miałby być przyjęty przez Radę Ministrów na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br.

Z wypowiedzi przedstawiciela MKiŚ wynikało, że projektowi ROP nie będą jeszcze towarzyszyły przepisy dotyczące kaucji między innymi za butelki. Ozdoba wskazał, że resort opracowuje w tej sprawie osobny projekt, który jest także konsultowany z branżą.

Ozdoba dodał, że wczesną jesienią do Sejmu powinien trafić duży projekt dotyczący nowelizacji Kodeksów karnego i wykroczeń. Nowe przepisy mają m.in. podnieść kary za zaśmiecanie lasów czy też nielegalny import lub przetrzymywanie odpadów. Na początku marca br. ministerstwo informowało, że za przestępstwa środowiskowe zagrażające życiu człowieka mogłoby grozić nawet 25 lat więzienia.

Autor:dap

Źródło: PAP