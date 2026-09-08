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Pieniądze

Ile zapłacą firmy za podwyżkę płacy minimalnej? Resort podał liczby

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Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Podwyżka płacy minimalnej do 4950 złotych brutto, a minimalnej stawki godzinowej do 32,30 złotych, zaplanowane na 2027 rok, będą kosztować duże firmy ponad 320 milionów złotych. Małe i średnie przedsiębiorstwa zapłacą w sumie ponad 2,9 miliardy złotych rocznie - podało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki społecznej. Według wyliczeń resortu obywatele mają zyskać około 2,2 miliarda złotych.

W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2027 r. Przewiduje on, że od przyszłego roku płaca minimalna ma wynieść 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32,30 zł.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej, który jest autorem projektu, oszacował w Ocenie Skutków Regulacji, że podwyżka płacy minimalnej będzie kosztować duże przedsiębiorstwa w 2027 r. 321,2 mln zł, a sektor MŚP 2 mld 912,2 mln zł. Rodziny, obywatele oraz gospodarstwa domowe mają natomiast zyskać 2 mld 208,5 mln zł.

Wzrost płacy minimalnej. Jest projekt rządu
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Wzrost płacy minimalnej. Jest projekt rządu

Dla pracownika

Wzrost płacy minimalnej a budżet państwa

W OSR podano również, że wskutek zmiany dochody sektora finansów publicznych wzrosną o 1 mld 519,7 mln zł, a wydatki wyniosą 494,8 mln zł. Ogółem saldo finansów publicznych w 2027 r. ma wynieść tym samym 1 mld 24,9 mln zł.

"Szacuje się, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4950 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2027 r. o ok. 424,7 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. (...) Kwota 424,7 mln zł nie obejmuje 14,6 mln zł przeznaczonych na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej zarabiających poniżej kwoty 4950 zł" - wskazano również.

Korzystny wpływ na gospodarkę

W projekcie zwrócono również uwagę, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia może przyczynić się do wzrostu popytu wewnętrznego, co będzie miało korzystny wpływ na polską gospodarkę. Jednocześnie jednak wzrost kosztów pracy może negatywnie wpływać na zyski przedsiębiorstw, co może ograniczać ich zdolność do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy.

Zdaniem projektodawców podwyżka minimalnego wynagrodzenia pozwoli jednak najmniej zarabiającym utrzymać siłę nabywczą swoich dochodów, a ustawowa płaca minimalna "gwarantuje każdemu pracownikowi godne zarobki".

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Autorzy projektu ocenili, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia może też mieć wpływ na rynek zamówień publicznych, w szczególności na koszty realizacji umów, które przewidują wynagrodzenie dla wykonawców na minimalnym poziomie.

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto. W ciągu ostatnich 10 lat minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 3056 zł - z 1750 zł w 2015 r.

Źródło: PAP
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Tagi:
Płaca minimalnaMinimalne wynagrodzeniePensja minimalnaPrzedsiębiorstwa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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