Pieniądze Płaca minimalna 2027. Ile wyniesie najniższa krajowa od 1 stycznia Paulina Karpińska |

Coraz wyższe wydatki na zasiłki i wynagrodzenia chorobowe Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 32,30 zł. W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, a stawka godzinowa - 31,40 zł. Oznacza to wzrost o 3 procent.

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Płaca minimalna 2027. Ile wyniesie najniższa krajowa

Na rękę pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma w 2027 roku 3703,93 zł, o 98,08 zł więcej niż obecnie. Wynagrodzenie netto to kwota pozostająca z pensji brutto po potrąceniu obowiązkowych składek i podatku. Wyliczenie nie uwzględnia uczestnictwa w PPK.

Minimalna stawka za godzinę pracy będzie zależała od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu. W styczniu 2027 roku będzie ich 152, co przy płacy minimalnej daje 24,37 zł netto za godzinę.

Warto podkreślić, że nie nie wszystkie składniki wynagrodzenia można jednak wliczyć do płacy minimalnej. Przy ustalaniu jej wysokości nie uwzględnia się m.in.:

nagrody jubileuszowej,

odprawy emerytalnej lub rentowej,

wynagrodzenia za nadgodziny,

dodatku za pracę w nocy,

dodatku za staż pracy,

dodatku za szczególne warunki pracy.

Tak rosła najniższa krajowa

W ostatnich 11 latach płaca minimalna wzrosła o 3056 zł - z 1750 zł w 2015 roku do 4806 zł w 2026 roku. Największe podwyżki przypadły na lata 2023 i 2024, kiedy ze względu na wysoką inflację minimalne wynagrodzenie podnoszono dwa razy w roku.

W 2023 roku wzrosło ono najpierw do 3490 zł, a następnie do 3600 zł. W 2024 roku było to odpowiednio 4242 zł i 4300 zł. W 2025 roku najniższa krajowa wynosiła 4666 zł, a w 2026 roku wzrosła do 4806 zł brutto, czyli około 3605 zł na rękę.