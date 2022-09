Nowa płaca minimalna w Polsce. Opublikowano rozporządzenie

Płaca minimalna w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem od 1 stycznia 2023 roku wzrośnie ona do 3490 zł brutto. Z kolei od 1 lipca przyszłego roku minimalne wynagrodzenie będzie na poziomie 3600 zł brutto.

Oznacza to wzrost o 15,9 proc. od stycznia i o 19,6 proc. od lipca w ujęciu rok do roku.

W przyszłym roku najniższe pensje wzrosną dwa razy, co wynika z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Mówią one, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc., ustala się dwa terminy zmiany wysokości płacy minimalnej - od 1 stycznia i od 1 lipca.