Minimum 200 plus. Będzie podwyżka płacy minimalnej

Płaca minimalna 2021

Podczas posiedzenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała, że rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku ma wynieść 2800 zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do 2020 roku.

Bez porozumienia

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Oznacza to, że płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie nie mniej niż 2800 zł. Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.