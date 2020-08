Apel do rządu w sprawie płacy minimalnej. "Teraz nie czas na algorytmy czy obietnice wyborcze"

Koronawirus a gospodarka

"Kryzys COVID-19 wymaga zweryfikowania wszystkich dotychczasowych prognoz i szczególnej uważności na konsekwencje ekonomiczne podejmowanych działań. Przy tym stanie gospodarki i rynku pracy, już wzrost płacy minimalnej do 2600 zł w 2020 r. okazuje się dla firm istotnym zobowiązaniem" - zaznaczono. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę, że na początku tego roku inflacja w Polsce wzrosła prawie do 5 procent rok do roku, a obecnie utrzymuje się na poziomie powyżej 3 procent. "Jest to drugi najwyższy poziom inflacji w całej Unii Europejskiej. I jest to jeden z kosztów ekonomicznych podniesienia płacy minimalnej" - wskazała Rada.