Podwyżka dla 1,7 miliona pracowników. Jest projekt

Od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna ma wynosić 2800 złotych, a minimalna stawka godzinowa 18,30 złotego - wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że osoby z najniższą krajową dostaną podwyżkę w wysokości 200 złotych brutto.

W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. To takie same stawki, jakie kilka tygodni temu rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego (RDS). Obecnie płaca minimalna wynosi 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł.

Zapłacą firmy

Rząd szacuje, że z nowych przepisów skorzysta ok. 1,7 mln pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na rękę (płaca minimalna netto) otrzymają oni od stycznia ok. 2060 zł, wobec 1920 zł obecnie. Skutki zmian odczują również pracodawcy, którzy poniosą wyższe koszty wypłaty wynagrodzeń.

Koszt podwyżki płacy minimalnej do 2,8 tys. zł dla dużych firm szacowany jest na 826,2 mln zł, zaś dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw na 3,04 mld zł w 2021 roku - podano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia.

Kilka dni temu minął termin, w jakim Rada Dialogu Społecznego miała wypracować wspólne stanowisko w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ jednak stronie społecznej RDS nie udało się dojść do porozumienia, w tej sytuacji zgodnie z przepisami kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br. (stawki nie mogły być jednak niższe od tych, które wcześniej przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji).