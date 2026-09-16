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PKP Intercity liczy straty po katastrofie. Lokomotywa trafi do kasacji

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Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak
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PKP Intercity szacuje straty po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Wstępne wyliczenia mówią o kilkunastu milionach złotych a część uszkodzonego taboru nie nadaje się do dalszej eksploatacji - poinformował w środę członek zarządu spółki Adam Wawrzyniak.

W środę, 9 września, w Sokolnikach Suchych (woj. mazowieckie) w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu. Rannych zostało 20 osób, w tym maszynista. Jak informowały PKP Polskie Linie Kolejowe, operator sieci trakcyjnej, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki zignorował czerwone pulsujące światła ostrzegawcze i nie zatrzymał się przed przejazdem, naruszając przepisy ruchu drogowego.

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WARSZAWA

Straty w taborze PKP po wypadku w Sokolnikach Suchych

Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity powiedział w środę dziennikarzom, że po katastrofie lokomotywa i co najmniej dwa wagony trafią do kasacji. - Lokomotywa niestety jest w takim stanie, że zostanie skasowana na miejscu. Nie możemy jej nawet po torach bezpiecznie sprowadzić do naszych zapleczy technicznych. To samo dotyczy dwóch wagonów, które brały udział w tym zdarzeniu - powiedział.

Wskazał, także że cztery wagony, które zostały wykolejone są obecnie transportowane do zakładu PKP Intercity Remtrak, gdzie odbędzie się ich szczegółowy przegląd i ewentualna kwalifikacja to remontu.

- Na tę chwilę nie jesteśmy pewni, czy wszystkie cztery wagony wrócą do ruchu. Prawdopodobnie z tych czterech wagonów któreś będą musiały ulec kasacji. Stan zniszczenia podwozia, odkształceń jest bardzo duży. Jeżeli wagony nie przejdą kwalifikacji technicznej, to ze względu bezpieczeństwa będą musiały zostać skasowane - dodał.

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Prawo

Straty finansowe

Dopytywany o straty finansowe przewoźnika wynikające z katastrofy Wawrzyniak wskazał, że w tej chwili jest to kilkanaście milionów złotych. - Ale my te straty dopiero liczymy - powiedział. Bilans zależy przede wszystkim od tego ile z uszkodzonych wagonów będzie mogło bezpiecznie wrócić na tory.

Podkreślił jednocześnie, że mimo strat przewoźnik nie planuje ograniczać swojej oferty przewozowej. - Zdarzenie uszczupliło nasz park taborowy, uszczupliła się nieco nasza rezerwa, natomiast w ramach istniejących kontraktów będziemy odbierali kolejne zmodernizowane wagony, więc będzie ich stale przybywać - przekazał. Dodał, że przewoźnik posiada obecnie blisko 1,7 tys. wagonów.

Polskie Linie Kolejowe informowały w ub. tygodniu, że straty po stronie infrastruktury kolejowej zostały oszacowane na ok. 3 mln zł. Uszkodzeniu uległy m.in. sieć trakcyjna ze słupami, tory oraz podkłady.

We wtorek na odcinku linii kolejowej 22, na którym doszło do wypadku, przywrócono ruch pociągów w obu kierunkach. 

Źródło: PAP
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Tagi:
WypadekPKP Intercity
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