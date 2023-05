Zmiany dla klientów największego polskiego banku. Za kilka dni

PKO BP wprowadza zmiany w ofercie

Przedstawiciele największego banku w Polsce podkreślili, że "kluczowym celem zmian jest uproszczenie oferty tak, żeby była bardziej czytelna i przejrzysta dla klientów – jest to jeden z ważnych elementów Strategii na lata 2023-2025". "Wprowadzane zmiany to również odpowiedź na potrzeby i oczekiwania naszych klientów" - dodano.

W ramach zmian w taryfie ujednolicono ofertę kont, połączono niektóre rachunki, konta wycofane ze sprzedaży zmieniono zaś w PKO Konto za Zero. PKO Konto za Zero zastąpi dotychczasowe konta: PKO Konto za Zero, PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm., Konto Ulubione Adm. oraz Konto Codzienne Adm.