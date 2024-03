PKO Bank Polski wyłączy płatności zbliżeniowe telefonem z kartą podpiętą do aplikacji mobilnej IKO. Zgodnie z zapowiedziami zmiany będą wprowadzane etapami i rozpoczną się od 20 marca.

PKO BP wyjaśnił, że zmiany dotyczą klientów, którzy używają smartfonu z systemem Android z funkcją NFC i płacą zbliżeniowo telefonem z kartą podpiętą do IKO. "Od 20 marca 2024 r. będziemy stopniowo wyłączać płatności zbliżeniowe telefonem z kartą do konta lub kartą kredytową podpiętą do IKO" - czytamy w komunikacie.