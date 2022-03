Wymiana hrywien na złote w kilkudziesięciu placówkach PKO BP. Lista oddziałów

PKO BP poinformował, że od piątku, 25 marca wymiana hrywien na polskie złote będzie możliwa w 52 wybranych oddziałach banków, najwięcej z nich jest zlokalizowanych w Warszawie. Do przeprowadzenia transakcji będzie potrzebny ukraiński dowód osobisty lub paszport.

Będzie obowiązywał limit. Jedna osoba będzie mogła wymienić do 10 tysięcy hrywien, czyli równowartość około 1400 złotych. Wymiana dotyczy wyłącznie banknotów o nominałach: 100, 200, 500 i 1000 hrywien.

Przeliczenie będzie następowało po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy i przekazanym do Narodowego Banku Polskiego, a następnie do PKO Banku Polskiego. Jak wskazano, w celu ułatwienia obsługi dużej liczby osób, w krótkim czasie kurs hrywny będzie ustalany w zaokrągleniu do pełnych groszy.

Bank nie będzie pobierał opłat za transakcje, ani stosował spreadu.

Wymiana hrywien w PKO BP

Co ważne z tej możliwości będą mogły skorzystać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. "Dokumentem uprawniającym do transakcji jest ukraiński dowód osobisty wydany po 2016 roku, w wersji plastikowej - paszport wewnętrzny albo ukraiński paszport zagraniczny" - wyjaśnił PKO BP.

Wypłata będzie możliwa na dwa sposoby. Pieniądze będzie można otrzymać zarówno w gotówce, jak i przelewem na konto.

W pierwszym etapie wymiana hrywien będzie możliwa w 52 placówkach PKO BP. Bank przekazał, że "w planach jest uruchomienie usługi w kolejnych 48 placówkach". W każdym z takich oddziałów będą wydzielone specjalne, dodatkowe stanowiska, których obsada będzie zajmowała się wyłącznie wymianą hrywien, co - jak podkreślono - "ma pozwolić na niezakłóconą obsługę normalnego ruchu klientów".

Z informacji na stronie banku wynika, że PKO BP ma 975 oddziałów w całej Polsce.

Pomoc dla Ukrainy - współpraca NBP z PKO BP

Bank przekazał, że program wymiany hrywien jest efektem współpracy Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Polskiego. "PKO Bank Polski zajmie się operacyjnie realizacją skupu hrywien, które następnie zostaną odkupione przez NBP" - wyjaśniono.

Polski bank centralny informował we wtorkowym komunikacie, że Narodowy Bank Ukrainy odkupi od NBP do 10 mld hrywien w gotówce. Oznaczałoby to - biorąc pod uwagę limit dotyczący jednorazowej wymiany - że z programu skorzysta około 1 mln osób.

Iwona Duda, prezes zarządu PKO BP, wskazała, że "wymiana hrywien przywiezionych w gotówce przez uchodźców uciekających z Ukrainy stała się pilnym do rozwiązania problemem".

"We współpracy z Narodowym Bankiem Polskim nasz bank oferuje rozwiązanie, które pomoże uchodźcom i ułatwi im pobyt w Polsce. To kolejny, bardzo ważny element wsparcia dla Ukraińców, taki, którego dotychczas na rynku brakowało. Oddziały PKO Banku Polskiego będą tym miejscem, gdzie obywatele Ukrainy będą mogli w łatwy sposób wymienić ukraińską walutę. Uruchomienie programu wymiany walutowej to dla nich konkretna pomoc w tym trudnym czasie" - stwierdziła Duda, cytowana w komunikacie.

Straż Graniczna poinformowała w środę, że od 24 lutego br. do Polski z Ukrainy wjechało 2,175 mln osób. W tym okresie z Polski do Ukrainy wyjechało 285 tys. osób.

