Utrudnienia dla klientów, na liście największy bank w Polsce

PKO BP, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, BNP Paribas, Credit Agricole, Bank Pocztowy, Bank BPS, Nest Bank i Toyota Bank - te banki zaplanowały prace serwisowe na najbliższy weekend. Klienci muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do bankowości elektronicznej i dokonywaniu przelewów.

PKO BP

Bank poinformował, że "w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty". "Prosimy wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej" - podkreślił PKO BP.

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zaplanował natomiast prace serwisowe od godziny 23.00 do 6.00 w nocy z piątku na sobotę. Nie będą działać bankowość internetowa, aplikacja mobilna, przelewy natychmiastowe, płatności w sklepach internetowych (Przelew24), BLIK oraz Kantor Santander.

"Jeśli musisz wysłać pilny przelew, zrób to przed zaplanowaną przerwą. W razie potrzeby możesz też wypłacić dodatkową gotówkę z bankomatu" - powiadomił bank.

ING Bank Śląski

Podczas przerwy w nocy z 17 na 18 września, od godz. 0.00 do 5.30 utrudnione będzie składanie wniosków w Moim ING i na stronie www.ing.pl oraz obsługa kart w systemie ING Business, korzystanie z usług powierniczych (e-Custody) oraz z części wniosków.

Nie będzie również można: płacić kartami w internecie z dodatkowym uwierzytelnieniem 3DSecure, aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN, zamówić kart płatniczych, przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile, dodać kart Mastercard do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay), zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej, realizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej.

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek, od godz. 1.30 do godz. 3.00 mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach (bankomatach) sieci ING/Planet Cash.

BNP Paribas

"Informujemy, że od 16.09.2022 r. (piątek) godz. 22:00 do 17.09.2022 (sobota) godz. 02:00 systemy płatnicze BLIK, płatności online typu PaybyLink i PaybyNet, PayU Express, płatności mobilne - parkingi i bilety, express elixir, przelew na telefon będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe" - czytamy w komunikacie banku.

Credit Agricole

Credit Agricole zaplanował na weekend prace nad systemami informatycznymi. Jak czytamy w komunikacie banku, w nocy z soboty na niedzielę (17-18.09), od 23.00 do 10.00 nie będą dostępne: serwisy CA24 (eBank, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online oraz BLIK.

"W tym czasie nie dostaniesz też powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą. Wpłaconą gotówkę we wpłatomacie zaksięgujemy po zakończeniu przerwy. Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej" - podał bank.

Bank Pocztowy

"W dniu 18.09.2022, w godzinach od 03:00 do 08:00, w związku z pracami administracyjnymi może wystąpić brak możliwości pobrania wszystkich danych karty w bankowości elektronicznej" - poinformował bank.

Bank BPS

W piątek w godzinach od 20.00 do 23.00 oraz w sobotę od 9.00 do 13.00 mogą wystąpić przerwy w realizacji przelewów.

Nest Bank

W niedzielę od godziny 00.30 do godziny 5.00 nie będzie działać bankowość internetowa i aplikacja mobilna.

"Oznacza to, że nie zalogujecie się do naszej bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej, nie skorzystacie z BLIKA ani Visa Mobile, nie będziecie mogli potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności ani zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej" - czytamy w komunikacie banku.