Utrudnienia dla klientów czołowych banków

PKO BP zaplanował na najbliższym czasie dwie przerwy techniczne. "Od piątku 19.04 od. godz. 21:00 do soboty 20.04 do godz. 08:00 w serwisie internetowym i telefonicznym iPKO oraz aplikacji IKO nie będą dostępne ubezpieczenia Moje Podróże24, Mój Dom24, Moje Życie24, PKO Ubezpieczenie dziecka oraz Assistance" - poinformował bank.

Z kolei w poniedziałek 22.04 od godz. 00:45 do godz. 01:45 nie będzie można:

- wykonać transakcji kartą w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego, w tym transakcji Blikiem - nadać PIN-u oraz aktywować karty w aplikacji IKO i serwisie iPKO - zweryfikować PIN-u dla transakcji 3D Secure - zapłacić zbliżeniowo telefonem z kartą podpiętą do aplikacji IKO

Do tego "od poniedziałku 22.04 od godz. 23:00 do wtorku 23.04 do godz. 5:00 nie kupisz biletu komunikacyjnego i nie zapłacisz za parking. Przerwa jest związana z pracami po stronie dostawcy usługi - Mobile Traffic Data Sp. z o.o., właściciela rozwiązania technicznego moBILET".