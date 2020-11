Klienci największego banku w Polsce na celowniku oszustów. "W żadnym wypadku nie otwierać załącznika"

Bank prosi, by "w żadnym wypadku nie otwierać załącznika, nie odpowiadać na wiadomość i natychmiast ją usunąć".

Otworzyłeś załącznik - co zrobić?

W komunikacie przypomniano również, by zachować "ostrożność i ograniczone zaufanie do wiadomości od nieznanych nadawców, w których znajduje się prośba o otwarcie załącznika lub skorzystanie z linku". "Nie reaguj na nie, nie otwieraj załącznika i klikaj w linki, nie ujawniaj swoich danych" - napisano.

"Logując się do serwisu internetowego banku, zawsze wprowadzaj adres strony ręcznie - nie korzystaj z linków! Sprawdzaj poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej (poprawny adres to pl) oraz obrazka bezpieczeństwa. Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie iPKO kodem SMS przeczytaj dokładnie treść otrzymanego SMS-a, żeby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji(zwróć uwagę na rodzaj dyspozycji, poprawność numeru konta odbiorcy, kwotę przelewu)" - czytamy w komunikacie PKO BP.