Największy bank w Polsce ostrzega klientów

Bank dodaje, że w sezonie wyprzedaży łatwiej wpaść w sidła oszustów, których "celem jest kradzież twoich pieniędzy i danych". "Twoja uwaga podczas zakupów i płatności to najlepsza ochrona" - pisze.

Przestrzega także klientów, by uważali na historie o "likwidacji sklepu" i "ostatnich sztukach towaru". Jak wyjaśnia, "przestępcy lubią grać na naszych emocjach".

"Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości - przerwij płatność. Lepiej stracić okazję, niż pieniądze" - zaznacza.

Jak rozpoznać fałszywy sklep

PKO BP zaleca, by przed zapłatą za wybrany towar w nieznanym sklepie internetowym:

sprawdzić opinie o sklepie

ocenić adres strony i certyfikat (symbol kłódki to za mało - sprawdź, dla kogo wystawiono certyfikat)

przeczytać regulamin sklepu i poszukać danych kontaktowych (adres, NIP, e-mail, telefon)

pomyśleć, skąd mamy link do sklepu - jeśli był w reklamie, wpiszmy adres ręcznie lub skorzystajmy z wyszukiwarki i wybierzmy oficjalny wynik

Na etapie płatności bank zaleca:

korzystaj z metod płatności, które znasz i rozumiesz

podawaj tylko niezbędne dane

zwróć uwagę na zaznaczone zgody w oknie płatności i informacje małym drukiem - czytaj uważnie szczegóły transakcji, by nieświadomie np. nie aktywować płatnej subskrypcji z karty

zrezygnuj z płatności, jeśli coś budzi wątpliwości (np. nietypowe prośby o dane)

Jak nie dać się nabrać na fałszywy sklep internetowy

Aby nie paść ofiarą oszustów robiąc zakupy on-line, PKO BP sugeruje, by korzystać z własnego telefonu lub komputera i zaufanego Wi-Fi. Pomocne również będzie zainstalowanie programu antywirusowego. Zaleca także przeprowadzanie aktualizacji systemu i aplikacji.

Przestrzega także przed instalowaniem aplikacji z linków w reklamach. "Pobieraj je z oficjalnych sklepów z aplikacjami" - zaleca bank.

Radzi także, by na sam koniec zweryfikować punkty z poniżej listy kontrolnej:

znam sklep, a jeśli nie - sprawdzam o nim opinie w sieci

weryfikuję, czy adres i certyfikat strony są prawidłowe

nie instaluję aplikacji sklepu z linku w reklamie - pobieram ją tylko z oficjalnego sklepu z aplikacjami w moim telefonie

sprawdzam regulamin sklepu i dane kontaktowe

korzystam ze znanej mi metody płatności i podaję tylko potrzebne dane

czytam uważnie szczegóły transakcji, by nie potwierdzić podejrzanej płatności

korzystam z własnego urządzenia i zaufanego Wi-Fi

mam antywirusa i aktualizuję system urządzenia na bieżąco

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

