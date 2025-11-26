Największy bank w Polsce ostrzega klientów

Bank dodaje, że w sezonie wyprzedaży łatwiej wpaść w sidła oszustów, których "celem jest kradzież twoich pieniędzy i danych". "Twoja uwaga podczas zakupów i płatności to najlepsza ochrona" - pisze.
Przestrzega także klientów, by uważali na historie o "likwidacji sklepu" i "ostatnich sztukach towaru". Jak wyjaśnia, "przestępcy lubią grać na naszych emocjach".
"Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości - przerwij płatność. Lepiej stracić okazję, niż pieniądze" - zaznacza.
Jak rozpoznać fałszywy sklep
PKO BP zaleca, by przed zapłatą za wybrany towar w nieznanym sklepie internetowym:
- sprawdzić opinie o sklepie
- ocenić adres strony i certyfikat (symbol kłódki to za mało - sprawdź, dla kogo wystawiono certyfikat)
- przeczytać regulamin sklepu i poszukać danych kontaktowych (adres, NIP, e-mail, telefon)
- pomyśleć, skąd mamy link do sklepu - jeśli był w reklamie, wpiszmy adres ręcznie lub skorzystajmy z wyszukiwarki i wybierzmy oficjalny wynik
Na etapie płatności bank zaleca:
- korzystaj z metod płatności, które znasz i rozumiesz
- podawaj tylko niezbędne dane
- zwróć uwagę na zaznaczone zgody w oknie płatności i informacje małym drukiem - czytaj uważnie szczegóły transakcji, by nieświadomie np. nie aktywować płatnej subskrypcji z karty
- zrezygnuj z płatności, jeśli coś budzi wątpliwości (np. nietypowe prośby o dane)
Jak nie dać się nabrać na fałszywy sklep internetowy
Aby nie paść ofiarą oszustów robiąc zakupy on-line, PKO BP sugeruje, by korzystać z własnego telefonu lub komputera i zaufanego Wi-Fi. Pomocne również będzie zainstalowanie programu antywirusowego. Zaleca także przeprowadzanie aktualizacji systemu i aplikacji.
Przestrzega także przed instalowaniem aplikacji z linków w reklamach. "Pobieraj je z oficjalnych sklepów z aplikacjami" - zaleca bank.
Radzi także, by na sam koniec zweryfikować punkty z poniżej listy kontrolnej:
- znam sklep, a jeśli nie - sprawdzam o nim opinie w sieci
- weryfikuję, czy adres i certyfikat strony są prawidłowe
- nie instaluję aplikacji sklepu z linku w reklamie - pobieram ją tylko z oficjalnego sklepu z aplikacjami w moim telefonie
- sprawdzam regulamin sklepu i dane kontaktowe
- korzystam ze znanej mi metody płatności i podaję tylko potrzebne dane
- czytam uważnie szczegóły transakcji, by nie potwierdzić podejrzanej płatności
- korzystam z własnego urządzenia i zaufanego Wi-Fi
- mam antywirusa i aktualizuję system urządzenia na bieżąco
Największe banki w Polsce
PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.
Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.
Autorka/Autor: Pkarp/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock