Pieniądze

Największy bank w Polsce ostrzega klientów

W tym roku wyniki sprzedaży podczas promocji z okazji Black Friday będą zdecydowanie słabsze niż w roku 2019
Jak zabezpieczyć się przed hakerami?
Źródło: TVN24
"W sezonie wyprzedaży rośnie liczba fałszywych sklepów i reklam" - ostrzega w komunikacie PKO Bank Polski. Radzi też, jak uniknąć przykrych konsekwencji działania oszustów.

Bank dodaje, że w sezonie wyprzedaży łatwiej wpaść w sidła oszustów, których "celem jest kradzież twoich pieniędzy i danych". "Twoja uwaga podczas zakupów i płatności to najlepsza ochrona" - pisze.

Przestrzega także klientów, by uważali na historie o "likwidacji sklepu" i "ostatnich sztukach towaru". Jak wyjaśnia, "przestępcy lubią grać na naszych emocjach".

"Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości - przerwij płatność. Lepiej stracić okazję, niż pieniądze" - zaznacza.

Jak rozpoznać fałszywy sklep

PKO BP zaleca, by przed zapłatą za wybrany towar w nieznanym sklepie internetowym:

  • sprawdzić opinie o sklepie
  • ocenić adres strony i certyfikat (symbol kłódki to za mało - sprawdź, dla kogo wystawiono certyfikat)
  • przeczytać regulamin sklepu i poszukać danych kontaktowych (adres, NIP, e-mail, telefon)
  • pomyśleć, skąd mamy link do sklepu - jeśli był w reklamie, wpiszmy adres ręcznie lub skorzystajmy z wyszukiwarki i wybierzmy oficjalny wynik

Na etapie płatności bank zaleca:

  • korzystaj z metod płatności, które znasz i rozumiesz
  • podawaj tylko niezbędne dane
  • zwróć uwagę na zaznaczone zgody w oknie płatności i informacje małym drukiem - czytaj uważnie szczegóły transakcji, by nieświadomie np. nie aktywować płatnej subskrypcji z karty
  • zrezygnuj z płatności, jeśli coś budzi wątpliwości (np. nietypowe prośby o dane)
shutterstock_2393859393
Apel do klientów największego banku. "Ostrzegamy"
Tech
Pegasus
Nowa kampania. "Przestępcy zmienili sposób działania"
Tech
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Twoja paczka oczekuje". Ostrzeżenie
Tech

Jak nie dać się nabrać na fałszywy sklep internetowy

Aby nie paść ofiarą oszustów robiąc zakupy on-line, PKO BP sugeruje, by korzystać z własnego telefonu lub komputera i zaufanego Wi-Fi. Pomocne również będzie zainstalowanie programu antywirusowego. Zaleca także przeprowadzanie aktualizacji systemu i aplikacji.

Przestrzega także przed instalowaniem aplikacji z linków w reklamach. "Pobieraj je z oficjalnych sklepów z aplikacjami" - zaleca bank.

Radzi także, by na sam koniec zweryfikować punkty z poniżej listy kontrolnej:

  • znam sklep, a jeśli nie - sprawdzam o nim opinie w sieci
  • weryfikuję, czy adres i certyfikat strony są prawidłowe
  • nie instaluję aplikacji sklepu z linku w reklamie - pobieram ją tylko z oficjalnego sklepu z aplikacjami w moim telefonie
  • sprawdzam regulamin sklepu i dane kontaktowe
  • korzystam ze znanej mi metody płatności i podaję tylko potrzebne dane
  • czytam uważnie szczegóły transakcji, by nie potwierdzić podejrzanej płatności
  • korzystam z własnego urządzenia i zaufanego Wi-Fi
  • mam antywirusa i aktualizuję system urządzenia na bieżąco

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

Czytaj także: Duże zmiany dla klientów największego banku w Polsce

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ostrzeżeniabankCyberbezpieczeństwoPKO BP
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica