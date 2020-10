Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy przeciwko PKO BP. "Poważne zastrzeżenia"

Rzecznik Finansowy zdecydował o wstąpieniu do sprawy wszczętej z powództwa konsumentów przeciwko PKO BP. Sprawa dotyczy kredytu hipotecznego "Alicja". Zdaniem RF "umowa jest tak skonstruowana, że klienci nie wiedzą, kiedy skończą spłacać swój dług". Według PKO BP "od 2000 roku bank umożliwiał klientom zmianę formuły spłaty kredytu na dogodnych warunkach".

"Poważne zastrzeżenia budzi brak wskazania w umowie terminu ostatecznej spłaty kredytu. Trzeba pamiętać, że jest to jeden z głównych elementów umowy kredytu, który pozwala kredytobiorcy zakreślić horyzont czasowy spłaty długu" - stwierdził, cytowany w komunikacie, Mariusz Golecki, piastujący urząd Rzecznika Finansowego.

Kredyty "Alicja" pod lupą Rzecznika Finansowego

Golecki wskazał, że klienci banku, pomimo ponad dwudziestoletniej regularnej spłaty zobowiązania, nadal mają do uregulowania dług przekraczający pożyczoną kwotę. "Wynika to przede wszystkim z zawartego w umowie sposobu ustalania oprocentowania kredytu" - wyjaśnił.

Rzecznik Finansowy poinformował, że w tym przypadku klienci zaciągnęli w 1997 roku kredyt na kwotę 25 tysięcy złotych. "Po 20 latach ciągłej spłaty kredytu, zgodnie z wyliczeniem przedstawionym przez bank, do spłaty pozostała im kwota przekraczająca 30 tys. zł. Wtedy też zdecydowali o zaprzestaniu spłacania długu" - czytamy w komunikacie RF. Kredyt był udzielany w złotych.

Wedle Rzecznika pożyczony kapitał nie topniał z każdą spłatą, ale powiększał się o niespłacaną część odsetkową. "Z jednej strony pozwoliło to bankowi pożyczać pieniądze osobom, które nie miały zdolności kredytowej na spłatę kredytów o tradycyjnej konstrukcji. Z drugiej, okazało się dla klientów kosztowną pułapką" - ocenił.

Zdaniem ekspertów Biura Rzecznika Finansowego, zastosowany przez bank mechanizm wyliczania oprocentowania kredytu jest na tyle nieprecyzyjny, niejasny oraz nieweryfikowalny dla kredytobiorców, że rodzi daleko posunięte wątpliwości co do jego zgodności z przepisami prawa. "Stwarza on także ryzyko stosowania przez bank dowolnie ustalonego wymiaru oprocentowania, która rzutuje bezpośrednio na wysokość spłacanej raty kredytu" - podsumował Rzecznik.