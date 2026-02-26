Prezes UOKiK o karze dla PKO BP za stosowanie niedozwolonych klauzul Źródło: UOKiK

"Serwisy iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO działają już normalnie. Jeszcze raz przepraszamy za niedogodności" - poinformowało PKO BP na platformie X po godzinie 19.

Z wcześniejszych informacji dostępnych na stronie serwisu Downdetector, który gromadzi dane o problemach wysyłanych przez internautów, wynikało, że awaria zaczęła się w czwartek po godzinie 15.00.

Awaria w PKO BP Źródło: Downdetector

Awaria w PKO BP

Po otwarciu aplikacji banku użytkownicy mogli zobaczyć komunikat: "Aplikacja IKO obecnie nie działa. Pracujemy już nad tym, żeby przywrócić pełną dostępność aplikacji".

W poście na Facebooku bank poinformował, że "występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności. Przepraszamy za niedogodności".

Klienci PKO BP skarżyli się na problemy z dostępnością do usług również w komentarzach na profilu banku na Facebooku. Pod ostatnim postem opublikowanym przez największy bank w Polsce użytkownicy opisywali problemy dotyczące logowania do aplikacji i płatności elektronicznych. "Nie można się zalogować o iPKO", "A kiedy będzie awaria usunięta?", "Podpinam się pod problem" - czytamy w komentarzach.

O zakończeniu awarii bank poinformował przed godziną 19.00.

Przepraszamy za kłopoty, serwisy iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacja IKO, działają już normalnie. Jeszcze raz przepraszamy za niedogodności. — PKO Bank Polski (@PKOBP) February 26, 2026 Rozwiń

To kolejny raz, kiedy pojawiają się problemy z funkcjonowaniem systemów PKO BP. W grudniu ubiegłego roku klienci banku również mieli problemy z płatnościami elektronicznymi. "Co jest nie tak, że na przestrzeni paru miesięcy tyle razy nie mogę nic zrobić", "Awarie coraz częściej się zdarzają" - skarżyli się w trakcie ostatniej awarii użytkownicy na profilu facebookowym banku.

Największy bank w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

