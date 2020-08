Utrudnienia w kilku bankach. Oto lista

Przerwy w działaniu bankomatów oraz brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają klientów kilku banków.

PKO BP

W sobotę od godziny 23.30 do niedzieli do godziny 1.00 z powodu prac modernizacyjnych nie będzie działać aplikacja mobilna iPKO biznes w wersji pełnej oraz w trybie użytkownika kart. "Nie będzie także możliwa personalizacja tokena mobilnego oraz zmiana PIN-u do tokena" - czytamy w komunikacie PKO BP. iPKO biznes to aplikacja dla klientów firmowych i korporacyjnych PKO Banku Polskiego.