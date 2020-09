Weekendowe utrudnienia dla klientów dwunastu banków. Oto lista

Przerwy w działaniu kart płatniczych, brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, na które w najbliższy weekend muszą przygotować się klienci części banków.

PKO BP

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.30 do godziny 2.00, z powodu prac modernizacyjnych nie będzie działać aplikacja mobilna IKO, w tym płatności zbliżeniowe IKO.

Bank Pekao

W nocy z soboty na niedzielę od północy do godziny 3.00 klienci nie zapłacą kartą Banku Pekao w internecie. W godzinach 5.00-8.00 mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w korzystaniu z serwisów Pekao24, aplikacji PeoPay.

Santander Bank Polska

Od godziny 22.00 w piątek do godziny 7.00 w sobotę zaplanowano prace serwisowe, które mają usprawnić aplikację mobilną i bankowość internetową.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 5.30, klienci ING Banku Śląskiego mogą mieć problem z korzystaniem m.in.: bankomatów i wpłatomatów, systemu Moje ING i aplikacji Moje ING, systemu ING Business i jego wersji mobilnej oraz płatności Blik.

Dodatkowo, przedstawiciele ING poinformowali, że w sobotę o godzinie 14.00 zostanie wyłączona możliwość wykonywania operacji księgowych w trybie online. "Przelewy wewnętrzne tj. pomiędzy rachunkami w ING Banku Śląskim, przyjęte do realizacji po godz. 14.00, zrealizujemy tego samego dnia, natomiast zaksięgujemy w poniedziałek 21 września. Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godz. 14.00, zrealizujemy w poniedziałek 21 września" - czytamy w komunikacie banku.

To nie koniec utrudnień. W nocy z niedzieli na poniedziałek, od 0.30 do 1.30, klienci mogą mieć problemy z realizacją transakcji w sklepach oraz z wpłatami i wypłatami gotówki w bankomatach sieci Planet Cash i ING.

BNP Paribas

W piątek od godziny 22.00 do soboty do godziny 1.00 systemy bankowości internetowej i mobilnej GOonline oraz GOmobile będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że operacje kartowe i dostęp do bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń.