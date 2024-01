"Najlepiej wypłać gotówkę, zrób niezbędne przelewy". Największe banki w Polsce na liście

PKO BP, Bank Pekao, Santander Bank, ING Bank Śląski, mBank, BNP Paribas, Alior Bank, BOŚ Bank oraz Bank Pocztowy - to banki, które w najbliższych dniach zaplanowały prace serwisowe. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Część z nich może mieć problemy w dostępie do konta.

PKO BP

Prace serwisowe w najbliższych dniach zaplanował bank PKO BP. Od piątku 19.01.2024 od godz. 20:00 do soboty 20.01.2024 do godz. 05:00 niedostępne będą PKO Ubezpieczenia w aplikacji IKO i serwisie iPKO (Moje Podróże24, PKO DOM, PKO MOTO, Moje Życie24, PKO Ubezpieczenie dziecka, Assistance).

Od piątku 19.01.2024 od godz. 20:00 do soboty 20.01.2024 do godz.16:00 nie będą działać niektóre funkcje Profilu Zaufanego, w tym:

Bank Pekao

"Od 19.01 od godz. 20:00 do 20.01 do godz. 16:00 nie skorzystasz z usługi Profilu Zaufanego" - podaje w komunikacie Bank Pekao.

Santander Bank Polska

ING Bank Śląski

mBank

BNP Paribas

"19.01.2024 r. (piątek) od godz. 22:00 do do 20.01.2024 (sobota) do godz. 06:00 nie będą działały: GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host) ze względu na prowadzone prace serwisowe" - wymienia bank w komunikacie.