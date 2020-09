Utrudnienia w dziesięciu bankach. "Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę"

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz możliwe problemy w płatnościach kartami. To utrudnienia, na które w najbliższych dniach muszą przygotować się klienci kilku banków.

PKO BP

Bank Pekao

mBank

BNP Paribas

W niedzielę od godziny 0.00 do godziny 6.00 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że dostęp do bankowości mobilnej, operacje kartowe i dostęp do bankomatów będzie przebiegać bez zakłóceń.

Alior Bank

Ze względu na prace serwisowe od piątku od godziny 20.00 do niedzieli do godziny 20.00 system inwestycyjny i przelewy odroczone w bankowości Alior Online będą niedostępne. Od soboty od godziny 23.00 do niedzieli do godziny 7.00 niedostępny będzie system bankowości Alior Online.