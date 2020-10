Utrudnienia w dziesięciu bankach. Oto lista

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz problemy w płatnościach kartami w internecie. To utrudnienia, na które w najbliższych dniach muszą się przygotować klienci części banków.

PKO BP

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 2.00 do godziny 4.00 (czasu zimowego), nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz płacić w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO". W czasie przerwy niedostępna będzie także aplikacja IKO.

Bank Pekao

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.45-1.45 czasu letniego, klienci mogą mieć trudności w używaniu kart debetowych, bankomatów oraz aplikacji PeoPay. "Od godz. 2.30 czasu letniego do godz. 3.30 czasu zimowego nie będziesz mieć dostępu do serwisów Pekao24, aplikacji PeoPay oraz usług maklerskich" - czytamy w komunikacie.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.00 do 5.30, klienci mogą mieć problem z korzystaniem m.in. z bankomatów i wpłatomatów, systemu Moje ING i aplikacji Moje ING, płatności Blik, przelewów ekspresowych, płatności internetowych za pomocą Płać z ING, płatności 3DSecure, czyli płatności w internecie dokonywane kartami, które są dodatkowo potwierdzane jednorazowym kodem SMS.

Dodatkowo w sobotę o godzinie 14.00 zostanie wyłączona możliwość wykonywania operacji księgowych w trybie online. "Przelewy wewnętrzne tj. pomiędzy rachunkami w ING Banku Śląskim, przyjęte do realizacji po godz. 14.00, zrealizujemy tego samego dnia, natomiast zaksięgujemy w poniedziałek 26 października. Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godz. 14:00, zrealizujemy w poniedziałek 26 października" - poinformował ING Bank Śląski.

mBank

Przerwę w dostępie do banku zaplanowano również w mBanku. W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 02:00 – 8.00 czasu zimowego klienci nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu.

BNP Paribas

W środę od godziny 22.00 do godziny 0.30 w czwartek serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że dostęp do bankowości mobilnej, operacje kartowe i dostęp do bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń.