Największy polski bank gotowy na ugody z frankowiczami

PKO Bank Polski jest gotowy na masowe ugody z frankowiczami - pisze "Rzeczpospolita". Dziennik wskazuje, że lider polskiego sektora bankowego zabezpieczył się i będzie gotowy na przewalutowanie kredytów bez wsparcia Narodowego Banku Polskiego. Według "Rz" do ugód przystąpią także Bank Pekao i ING Bank Śląski oraz prawdopodobnie Bank Ochrony Środowiska.

Gazeta informuje, że PKO BP jako jedyny bank mający duży portfel hipotek frankowych podjął decyzję o przystąpieniu do programu porozumień z frankowiczami. Zwołał na 23 kwietnia nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma wyrazić na to zgodę.

- Zdecydowaliśmy, że warto przedstawić projekt uchwały o przystąpieniu do programu ugód, i poddamy go pod głosowanie na walnym zgromadzeniu. O jego losach zdecydują akcjonariusze banku. Będziemy postępować zgodnie z ich wolą – mówi "Rz" Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP.

Bez wsparcia NBP?

Branża liczyła wcześniej na wsparcie Narodowego Banku Polskiego w operacji przewalutowania wskutek ugód. "Chodzi o zwiększone zapotrzebowanie na franki, które pojawiłoby się, bo banki musiałyby zamknąć pozycje walutowe powstałe po konwersji kredytów. To mogłoby przełożyć się na duży wzrost kursu franka i zwiększyć koszty całej operacji. NBP miałby zapewnić stały kurs franka dzięki np. porozumieniu ze Szwajcarskim Bankiem Narodowym czy wykorzystaniu własnych rezerw walutowych" - wyjaśnia "Rzeczpospolita".

Prezes NBP Adam Glapiński, prezes NBP, zadeklarował, że pomoże, ale jako jeden z kluczowych warunków postawił ten, że do ugód przystąpią banki odpowiadające za większość portfela frankowych kredytów w Polsce.

Z wypowiedzi wiceprezesa PKO BP wynika, że bank jest gotowy do ugód bez wsparcia NBP. - W przygotowaniu do zawierania ugód i z odpowiedzialności za stabilne i ostrożne zarządzanie naszym bankiem wdrażamy takie działania, które najlepiej chronią interes banku. Idziemy naprzód, będąc przygotowani także na to, że programy ugód z kredytobiorcami walutowymi i wyroki Sądu Najwyższego mogą wywołać istotne zapotrzebowanie na franki szwajcarskie w relatywnie krótkim czasie – mówi "Rz" Kozłowski.