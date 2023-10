Mapa bogactwa w Europie. "Sprzeczne z narracją rządzących"

Gorszą sytuację w Europie, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, ma tylko Serbia, Bułgaria i Rumunia - napisał w mediach społecznościowych ekonomista Sławomir Kalinowski z Polskiej Akademii Nauk, odnosząc się do nowych danych Eurostatu. - To jest dosyć niebezpieczne i sprzeczne z narracją rządzących - skomentował w rozmowie z TVN24 Biznes. Na wpis ekonomisty zareagowało Ministerstwo Finansów.

PKB na mieszkańca jedno z najniższych w Unii Europejskiej

Prezes PiS w sierpniu w Chełmie mówił, że Polska jest liderem statystyk sporządzanych poza naszym krajem, w tym Eurostatu. - Dzisiaj mamy 80 procent przeciętnej PKB na głowę w sile nabywczej licząc Unii Europejskiej. Nie tak dawno nie mieliśmy nawet 50 procent. Ale możemy mieć szybko i 100 i znacznie więcej. Możemy doganiać nawet Niemcy i to nie jest sprawa jakichś stu lat, czy pięćdziesięciu, to może być w tych najbliższych dwóch dziesięcioleciach. Możemy się znaleźć wśród najbogatszych państwa Unii Europejskiej, to znaczy także świata — stwierdził Jarosław Kaczyński .

Resort finansów odpowiada

Prognozy KE

"Oznaczać to też będzie, że w ciągu ośmiu lat rządów PiS (tj. na koniec 2023 r. wobec końca 2015 r.) udało się nadrobić dystans do przeciętnego poziomu zamożności w UE o ok. 9 pkt proc. Za to przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL (tj. na koniec 2015 r. wobec końca 2007 r.) luka została zasypana o ok. 15 pkt proc." - informował dziennik.