PKB, bezrobocie, inflacja. Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na przyszły rok

Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Według zapowiedzi polityka rządu ma być nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski.

Rząd prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2022 r. wyniesie 4,3 proc., a średnioroczna inflacja znajdzie się na poziomie 2,8 proc. - wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2022 r., opublikowanych we wtorek przez Centrum Informacyjne Rządu. Prognoza ta nie uwzględnia wpływu na gospodarkę projektów zaproponowanych przez rząd w ramach Polskiego Ładu.

"Nastąpi odbicie aktywności gospodarczej"

"Zakładamy, że w 2021 r. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala – co do wartości bezwzględnej – będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku i wyniesie 3,8 proc. Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro. Oczekujemy, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3 proc." - napisano w komunikacie.