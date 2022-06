Zmiany w podatkach na dniach. Oto nowe zasady

W piątek 1 lipca w życie wchodzą zmiany podatkowe, które między innymi obniżają niższą stawkę podatkową z 17 do 12 procent. Znika też tak zwana ulga dla klasy średniej.

Zmiany w podatkach od 1 lipca

Obniżka niższej stawki PIT – jak mówił m.in. cytowany przez Polską Agencję Prasową wiceminister finansów Artur Soboń – umożliwiła likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej. Jednak przy rozliczeniu rocznym dla każdego podatnika podatek będzie liczony z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i jeśli takie rozliczenie będzie korzystniejsze, ulga dla klasy średniej zostanie uwzględniona. Według wiceministra Sobonia sytuacja ta może dotyczyć co najwyżej jednego na 1000 podatników.

Jednocześnie 1 lipca znika konieczność podwójnego obliczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Obecnie pracodawca ma obowiązek liczyć zaliczki według przepisów obowiązujących obecnie oraz tych, które obowiązywały przed 1 stycznia 2021 r. i potrącać z płacy pracownika zaliczkę w niższej kwocie. To rozwiązanie miało chronić podatników przed wzrostem zaliczek na podatek, ale jednocześnie prowadziło do odroczenia poboru podatku do momentu rozliczenia rocznego.