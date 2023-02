Usługa Twój e-PIT będzie chwilowo niedostępna

czytaj dalej

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych pracę wstrzymał Baltic Hub - największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Przerwa ma potrwać do wtorku do godziny 10. Kolejnych utrudnień należy spodziewać się w środę, kiedy zaplanowano prace związane z rozbudową terminala. - Niedogodności związane z umówieniem terminu awizacji mogą trwać do końca tygodnia - przekazała TVN24 Biznes Magdalena Jagła z Baltic Hub.